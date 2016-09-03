Junior Design Awards 2017 | Announcing the Shortlisted brands

Finally, we can announce the shortlisted brands, labels and products in this years #JDAs
Who has made the CUT?
Finally, we can announce the Junior Design Awards 2017 shortlisted brands, labels and products
This year marks the 20th anniversary of Junior and we have had an unprecedented amount of entires in this years #JDAs - the shortlisting was tough and saw the Junior editorial team read, review and deliberate over the hundreds and hundreds of entries over a three-day period.
As the Junior Design Awards #JDA17 are a unique opportunity to win a luxury award that is - and will continue to be - the most esteemed accolade in the family lifestyle award arena, recognised by brands, clients and consumers alike.
The shortlisting was not taken lightly - but we feel we have a really strong line-up of new, exciting, familiar and heritage brands that will help make this years awards the best yet!
The final winners will be handpicked by the Junior editorial team and a host of highly respected judges who you can read about here at the end of this month.
But, for now we our really happy to share the whopping 268 shortlisted names across - we had to omit some categories, re-name or even split a few to make the final round-up a little stronger - we hope you agree with our choices...
THE SHORT-LISTED FASHION CATEGORIES ARE:
BEST FASHION NEWCOMER
ALIOLI KIDS
BABADA DESIGN
BUMBLE & AVA
HOLLYZ
KINGDOM OF ORIGIN
KOKORI
MABLI
MIMI & LULA
BEST BABY FASHION BRAND
EMILE ET ROSE
MARIE CHANTAL FOR MARKS & SPENCER
NOE & ZOE BERLIN
RACHEL RILEY
SCARLETT RIBBON MERINO
BEST CHILDREN'S FASHION BRAND
BLADE & ROSE
JIGSAW JUNIOR
LOVE MADE LOVE
MARIE CHANTAL AT MARKS & SPENCER
MARKS & SPENCER - BACK TO SCHOOL COLLECTION
RACHEL RILEY
BEST GIRLS' FASHION COLLECTION
LUCY PEACH SLICE
LOUISE WILKINSON FOR AUTOGRAPH FOR MARKS & SPENCER
OUTSIDE THE LINES
WILD & GORGEOUS
QUESTION EVERYTHING
BEST BABY FOOTWEAR COLLECTION
AMY & IVOR
BIMBLE
BOBUX
LILIPUTI
MOCCZ
START-RITE
BEST KIDS' FOOTWEAR COLLECTION
BOBUX
MENTHE ET GRENADINE
PLAE
SALT-WATER
STEP2WO
START-RITE
YOUNG SOLES
BEST CHILDREN’S FASHION ACCESSORIES BRAND
HOLLYZ
HONEY & TOAST
MIMI & LULA
MOLLY BROWN LONDON
MONKEY MONKEY
ROCKAHULA KIDS
ROCK STAR
SONS & DAUGHTERS EYEWEAR
BEST CHILDREN’S ECO FASHION BRAND
DOODLE DO
FRUGI
HOITY-TOITY
LITTLE GREEN RADICALS
PICCALILLY
PIUPIA
BEST CHILDREN'S SWIMWEAR COLLECTION
BEANIE & BEAR
MARKS & SPENCER
POP-IN
SPLASH ABOUT
BEST CHILDREN'S ACTIVEWEAR COLLECTION
MUDDY PUDDLES
REIMA
SMALLS
BEST CHILDREN'S SLEEPWEAR COLLECTION (BABY)
ADEN & ANAIS
BABASAC
BABY LOVES SLEEP
ERGO
MAGNET MOUSE
SNUGBAGS
BEST CHILDREN'S SLEEPWEAR COLLECTION (CHILD)
AMIKI CHILDREN
BEAU & ROOSTER
LALA & BEA
MINIJAMMIES
SUPERLOVE
THE BRIGHT COMPANY
THEIR NIBS
BEST CHILDREN'S OCCASIONWEAR COLLECTION
AMELIA KIDS
MINI COUTURE
MONSOON
OH...MY! KIDSWEAR
RACHEL RILEY
TUTU DU MONDE
BEST ONLINE CHILDREN'S FASHION BOUTIQUE
ALEX & ALEXA
HIP LITTLE PEOPLE
LITTLE CIRCLE
MONKEY McCOY
SANDYTOES
SCOUT & CO.
BEST CHILDREN’S FASHION BOUTIQUE
INDI & WILL
LE MU
NIDDLE NOODLE
OLIVE LOVES ALFIE
OUR KID
BEST UK CHILDREN’S FASHION BRAND
ELFIE LONDON
LITTLE BIRD BY JOOLS OLIVER AT MOTHERCARE
LOVE MADE LOVE
MARKS & SPENCER
PEACHYBOO
RACHEL RILEY
BEST INTERNATIONAL CHILDREN’S FASHION BRAND
AS WE GROW
FOR CUTIES
IGLO + INDI
MAA
NOE & ZOE BERLIN
BEST MATERNITY FASHION BRAND
ENVIE DE FRAISE
TIFFANY ROSE
THE SHORT-LISTED INTERIORS & LIFESTYLE CATEGORIES ARE:
BEST PUSHCHAIR DESIGN
BABY STYLE - EGG
COSATTO - WOW
DIONO - QUANTUM
PHIL & TEDS - MOD
SILVERCROSS - WAVE
STOKKE - XPLORY
UPPABABY - VISTA 2017
BEST LIGHTWEIGHT BUGGY DESIGN
CHICCO - MINIIMO
CHICCO - OHLALA
MEE-GO - TRIO
MOTHERCARE - AMBLE
MY BABIIE - BILLIE FAIERS SIGNATURE RANGE
BEST HIGHCHAIR DESIGN
CHICCO - POLLY PROGRESS
EVOMOVE - NOMI
MY BABIIE - BILLIE FAIERS SIGNATURE RANGE
STOKKE STEPS
BEST COT/CRIB/POD DESIGN
CLEVAMAMA - MUMTOME POD
KNUMA - HUDDLE+ 4-IN-1 BEDSIDE CRIB
MOBA - MOSES BASKET
SHNUGGLE - DREAMI
SLEEPYHEAD OF SWEDEN - DELUXE+
TUTTI BAMBINI - COZEE BEDTIME CRIB
BEST PARENTING PRODUCT DESIGN (BABY& CHILD)
ADEN & ANAIS - CLASSIC SWADDLES
BABYBJORN - BOUNCER BLISS
BAMBINO MIO - MIO SQUARES
GNOT - BABY HAIRBRUSH
HOODED OWLS -TOWELS
SHNUGGLE - SQUISHY
BEST PARENTING PRODUCT DESIGN (PARENTS)
ANGELCARE - AC517 MONITOR
DOODLEBAGS - DOODLEBAGS
LITTLE KNIGHTS - PAINT
PARENT APPAREL - LADIES TEE'S
STUFFEL - TOY STORAGE
TIDDLERS & NIPPERS - TIDDLE TRACKER
BEST CHILDREN'S INTERIORS BRAND
A LITTLE LOVELY COMPANY
BOBBY RABBIT
FABELAB
LITTLE BIRD BY JOOLS OLIVER AT MOTHERCARE
NOFRED
OLLI ELLA
BEST INTERIORS PRODUCT DESIGN (ACCESSORY)
DOTCOMGIFTSHOP
MERI MERI
PLAY & GO
THE LITTLE SQAURE GALLERY
SLEEPYHEAD OF SWEDEN
TIDY BOOKS
QUIRKYLIME
BEST LIFESTYLE/INTERIORS BOUTIQUE
COCO & WOLF
DAISIES & DINOSAURS
DIDDLE TINKERS
EAT SLEEP LOVE
ME & BUDDY
MINI MAISON
SCANDIBORN
THE MODERN NURSERY
BEST CHANGING BAG DESIGN
ALLIS
JEM + BEA
KERIKIT
LAESSIG
STORKSAK
BEST BABIES TOILETRIES COLLECTION
BLOOM & BLOSSOM
CHILDS FARM
DOVE BABY
JASON'S EARTH
JOHNSON'S
KIT & KIN
KOKOSO
WELDA
BEST CHILDREN'S TOILETRIES COLLECTION
CURLY ELLIE
CHILDS FARM
KIND NATURED
MINI -U
ORGANIC CHILDREN BY GREEN PEOPLE
PROFESSOR SCRUBBINGTONS
BEST PAMPERING BEAUTY RANGE FOR PARENTS
BLOOM & BLOSSOM
TROPIKA
THE SHORT-LISTED BOOK CATEGORIES ARE:
BEST BABY/PRE-SCHOOLER BOOK 0-4YRS (published within last 12 months)
DORLING KINDERSLEY - 100 FIRST WORDS
HECHTETE - PAT-A-CAKE FIRST BABY DAYS: ON THE MOVE
MILES AND MIA - A TO Z
PARRAGON - LITTLE LEARNERS EYES, NOSE, EARS, TOES
PARRAGON - START LITTLE LIFT THE FLAP COLOURS
USBORNE - WHAT IS POO?
BEST CHILDREN’S BOOK 5+ (published within last 12 months)
CIRCUS HOUSE - MIND HUG: THE FIRST STORY
DORLING KINDERSLEY - MY ENCYCLOPEDIA OF VERY IMPORTANT THINGS
FOODSPA - NUTRIKIDS BOOKS
IVY KIDS -TOWN & COUNTRY: A TURNAROUND BOOK
PARRAGON - FACTIVITY COMPUTERS AND CODING
BEST DESIGNED/ILLUSTRATED BOOK FOR CHILDREN (published within last 12 months)
BUTTON BOOKS - WELCOME TO LONDON
HACHETTE - WOMEN IN SCIENCE
LOST MY NAME - KINGDOM OF YOU
PARRAGON - THE NUTCRACKER
USBORNE - PEEP INSIDE A FAIRY TALE: BEAUTY & THE BEAST
THE SHORT-LISTED TOY CATEGORIES ARE:
BEST TOY DESIGN 0-2 YEARS
FROM BABIES WITH LOVE - NAUTICAL NESTING CUBES
LEGO DUPLO - NUMBER TRAIN
LE TOY VAN - GEARS & COGS: BUSY BEE LEARNING
MATCHSTICK MONKEY - TEETHING TOY
SASSY BABY - TEETHE & TWIRL SENSATION STATION
SMARTIKE - T1 SCOOTER
UKI.BE - TEETHER
BEST TOY DESIGN 3-5 YEARS
BIDLY - MEGABOARDS
LEGO JUNIORS - DEMOLITION SITE
LE TOY VAN - HONEYBAKE SHOP & CAFE
MIFFY SHOP - CROCHET MIFFY DOLL
MYWEETEEPEE -TEEPEE
ORANGE TREE TOYS - BEST IN SHOW PLAY SET
PLUM PLAY - GLOBBER SCOOTERS
PLUM PLAY - MUD PIE KITCHEN
BEST TOY DESIGN 6+ YEARS
LEGO FRIENDS - HEARTLAKE SUMMER POOL
PLUM PLAY - COLOURS SPRINGSAFE TRAMPOLINE
MICROSCCOTER - MAXI MICRO DELUXE SCOOTER
MYREBOUNDER - MINI TRAMPOLINE
TELLTAILS - DINOSAUR TAIL
BEST TOY/GIFT RETAILER
HEDGEHOG SHOP
LITTLE CITIZENS BOUTIQUE
LITTLE FLORENCE
LOBELLA LOVES
SCOUT & CO.
BEST KIDS SUBCRIPTION BOX
BRICKLOOT
CHEWYMOON
MYSTERIES IN TIME
TRUCKAROO
THE SHORT-LISTED TRAVEL CATEGORIES ARE:
BEST FAMILY HOTEL (UK & REST OF WORLD)
GREEN GARDEN - TENERIFE, CANARY ISLANDS
MARTINHAL CHIADO FAMILY APARTMENTS- LISBON, PORTUGAL
ST. MAWES RETREATS - CORNWALL, ENGLAND
SUN GARDENS - DUBROVNIK, CROATIA
THE WESTIN RESORT - COSTA NAVARINO, GREECE
BEST FAMILY TRAVEL BRAND
BUSHBABY TRAVEL
I-ESCAPE KIDS COLLECTION
KID & COE
SCOTT DUNN
ST. MAWES RETREATS
TOTS TOO
BEST BABY CARRIER/SLING DESIGN
BABYBJORN
BYKAY
CABOO
MOUNTAIN BUGGY
SLINGSTUDIO
BEST TRAVEL PRODUCT FOR CHILDREN
AMAZON FIRE - KIDS EDITION 7
ATTICUS & GILDA - KIMONO TRAVEL KIT
ETIHAD - ONBOARD KIDS PACKS
MAD PAX - BACKPACK
PLAY & GO - COLOR YOUR BAG
ZINC FLYTE - SCOOTER CASE
BEST TRAVEL PRODUCT FOR PARENTS
BEABA - ERGONOMIC SLEEP POSITIONER
BUNDLE BEDS - BUNDLE BED
HIPPYCHICK - TRAVEL POTTY
NSA -DELUXE TRAVEL CENTRE/COT
SPACECOT - TRAVEL COT
STORKSAK - CABIN CARRY ON
THE SHORT-LISTED FOOD & FAMILY DINING CATEGORIES ARE:
BEST CHILDREN'S FOOD BRAND
ANNABEL KARMEL (CHILLED TODDLER)
ANNABEL KARMEL (FROZEN KIDS)
CRAFT + CRUMB
LITTLEDISH
MINI NOM NOMS
MINISCOFF
BEST FEEDING PRODUCT DESIGN (BABY)
BABAYCUP - BABY CUP
BEABA - BABYCOOK
COMOTOMO - BABY BOTTLE
ETTA LOVES - SENSORY MUSLINS
LITECUP - BABY CUP
MESSY-ME - HIGHCHAIR CUSHION
BEST CHILDREN'S TABLEWARE DESIGN/PRODUCT
BAMBOO BAMBOO
BUDDY + BEAR
DOIDY CUP
NANAS MANNERS
WE MIGHT BE TINY